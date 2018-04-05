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Американские дипломаты покинули здание посольства в Москве
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Американские дипломаты покинули здание посольства в Москве 

Говорит Москва 53 минуты назад
Фото: Говорит Москва
26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов на фоне дела Скрипаля. Москва приняла ответные меры. Срок пребывания в России объявленных персонами нон грата американских дипломатов истекает сегодня.
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