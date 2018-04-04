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Чижов заявил, что пока неизвестно, когда посол ЕС Эдерер вернется в Россию
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Чижов заявил, что пока неизвестно, когда посол ЕС Эдерер вернется в Россию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Постпред России при ЕС Владимир Чижов заявил, что пока неизвестно, когда посол Евросоюза в РФ Маркус Эдерер, отозванный для консультаций, вернется в Москву.
"Это будет зависеть от них (ЕС)", — сказал он, отвечая на вопрос о сроках возвращения Эдерера в Москву.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Лидеры ЕС на саммите в Брюсселе заявили, что в связи с отсутствием «иного правдоподобного объяснения» они согласны с оценкой правительства Великобритании о «весьма вероятной» ответственности РФ за отравление в английском Солсбери. В этой связи участники саммита договорились «координироваться по последствиям, которые будут вынесены в свете ответов, предоставленных российскими властями». При этом лидеры договорились отозвать для консультаций посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера.
"Предварительно говорили, что месяц, а на самом деле не знаем сколько", — добавил Чижов.
При этом он отметил, что сейчас находится в Москве для участия в VII конференции по безопасности.
"Меня нет, не отзывали. Я приехал на конференцию", — сказал Чижов.
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