Мы не смогли заставить Россию заплатить по счетам — генерал США пожаловался Прибалтике на РФ

По данным канала, это признание американский генерал озвучил на мероприятии, где присутствовали президенты Эстонии Латвии , а также глава МИД Литвы . Макмастер с сожалением добавил, что в связи с вышесказанными «уверенность Кремля растет».

Однако американский генерал поспешил успокоить своих прибалтийских «друзей», заявив, что «на самом деле агрессия России укрепляет нашу решимость и уверенность». В качестве доказательства своего тезиса он напомнил о высылке российских дипломатов из США в связи с делом Скрипаля.