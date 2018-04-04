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Мы не смогли заставить Россию заплатить по счетам — генерал США пожаловался Прибалтике на РФ
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Мы не смогли заставить Россию заплатить по счетам — генерал США пожаловался Прибалтике на РФ 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Советник президента США по национальной безопасности генерал-лейтенант Герберт Макмастер заявил, что Штатам «не удалось заставить Россию заплатить по счетам». Об этом сообщает CNN.
По данным канала, это признание американский генерал озвучил на мероприятии, где присутствовали президенты Эстонии и Латвии, а также глава МИД Литвы. Макмастер с сожалением добавил, что в связи с вышесказанными «уверенность Кремля растет».
Однако американский генерал поспешил успокоить своих прибалтийских «друзей», заявив, что «на самом деле агрессия России укрепляет нашу решимость и уверенность». В качестве доказательства своего тезиса он напомнил о высылке российских дипломатов из США в связи с делом Скрипаля.
Герберт Макмастер уходит с поста советника по национальной безопасности на следующей неделе. На его место приходит бывший представитель США при ООН Джон Болтон, которого глава МИД РФ Сергей Лавров обозначил как «жесткого дипломата».
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