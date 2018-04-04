Порошенко может расторгнуть договор о дружбе России и Украины

Президент Украины Петр Порошенко в ближайшие месяцы может расторгнуть подписанный в 1997 году договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией , сообщил источник в администрации украинского лидера.

За денонсацию договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией уже высказался украинский МИД , направивший на прошлой неделе соответствующие предложения президенту Петру Порошенко. Источник российских СМИ в администрации Порошенко назвал логичным расторжение этого соглашения.

«Мы уже отменили договор об экономическом сотрудничестве с Россией, который фактически не действовал. Теперь речь идет о прекращении действия так называемого большого украинско-российского договора», — сказал чиновник.

Еще один источник, близкий к украинскому парламентскому комитету по иностранным делам, отметил, что решение вопроса о денонсации большого договора целиком зависит от Порошенко. «Возникает вопрос, как быстро все это можно совершить. Тут основная прерогатива у президента Украины. Рада будет голосовать за предложение главы МИДа по согласованию с президентом. Если он поддержит эту инициативу, Рада, безусловно, ее одобрит», — отметил источник.

Заместитель главы МИД России, статс-секретарь Григорий Карасин уже заявил, что Москва готова к любому сценарию. «За последние четыре года Киев приучил нас к любым — даже самым неприятным — неожиданностям. Очевидно, что денонсация большого договора 1997 года приведет к еще большей непредсказуемости всего комплекса двусторонних российско-украинских отношений. Все, кто ведут подобные разговоры (о денонсации), должны понимать свою ответственность», — предупредил дипломат.

Другой источник в МИД отметил, что Россия не намерена предпринимать какие-либо шаги в сторону прекращения действия договора: «Этот договор нам нелегко дался в свое время. От нас инициатива по его денонсации точно исходить не будет».

Договор, в преамбуле которого говорится об «исторически сложившихся тесных связях, отношениях дружбы и сотрудничества между народами России и Украины», был подписан 31 мая 1997 года президентами двух стран Борисом Ельциным Леонидом Кучмой и ратифицирован в 1999 году. В соответствии с договором Россия и Украина гарантировали гражданам другой страны права и свободы на тех же основаниях и в таком же объеме, что и своим собственным гражданам (кроме случаев, установленных национальным законодательством государств или их международными договорами).

Россия крайним сроком уведомления о денонсации договора считает 1 октября. Согласно документу, он автоматически продлевается на новый десятилетний срок, если за полгода до окончания его действия ни одна из сторон не заявит о желании денонсации. Россия и Украина обменялись ратификационными грамотами 1 апреля 1999 года — и именно поэтому крайним сроком подачи заявки на выход из договора Москва считает 1 октября.