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В Совфеде прокомментировали экспертизу в Солсбери
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В Совфеде прокомментировали результаты экспертизы применённого в Солсбери вещества 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков в разговоре с RT прокомментировал заявление британской лаборатории в Портон-Дауне о том, что специалисты не смогли установить страну происхождения вещества, которое было применено в Солсбери.
«Мне кажется, что при нынешнем правительстве не будут принесены извинения России. Враньё нынешнего правительства изначально таковым и выглядело. Американцы очень оперативно отреагировали на произошедшее, выслав сразу 60 российских дипломатов, эта ситуация и резвая реакция США показывает, что именно у них рыльце в пушку. Ни Великобритания, ни США вообще не привыкли извиняться. Это характеризует нынешнее политическое мышление. В нынешней ситуации Евросоюз также пошёл на поводу у Великобритании и США, но не все страны поддержали, это определённый звоночек», — полагает Цеков.
По словам сенатора, в данной ситуации премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выглядит несерьёзно.
«Это повлияет на её репутацию, она вынуждена будет оправдываться. Но оправдание будет строиться на продолжении обвинений в адрес России. Они уже фактически пострадали от этой ситуации с отравлением Скрипаля. Это было сделано для того, чтобы усилить наступление на Россию. С другой стороны, у Великобритании серьёзные проблемы внутри страны в связи брекситом, они устроили провокацию, она оказалась неумелой, и теперь начинают терять позиции и имидж на её фоне», — заключил Цеков.
Ранее в британской лаборатории заявили, что специалисты не сумели установить, является ли Россия страной происхождения вещества, которым был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль.
RT на русском: последние новости
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