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В Госдуме прокомментировали результаты экспертизы применённого в Солсбери вещества
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В Госдуме прокомментировали результаты экспертизы применённого в Солсбери вещества 

RT на русском 1 час назад
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов в беседе с RT прокомментировал заявление британской лаборатории в Портон-Дауне о том, что специалисты не смогли установить страну происхождения вещества, которое было применено в Солсбери. «Это изначально задумывалось как провокация против России, сомневаюсь, что какие-то извинения будут приносить. Тем более маховик раскручен довольно серьёзно, и довольно серьёзная информационная атака на Россию. Подключили европейские страны, которые выслали российских дипломатов в знак солидарности с Великобританией, я думаю, что навряд ли они смогут отступить обратно», — отметил Морозов.
Ранее в британской лаборатории заявили, что специалисты не сумели установить, является ли Россия страной происхождения вещества, которым был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль.
RT на русском: последние новости
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