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Все дипломаты покинули здание генконсульства США в Петербурге
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Все дипломаты покинули здание генконсульства США в Петербурге 

BFM.RU 1 апреля 2018
Последняя группа американских дипломатов покинула здание бывшего генконсульства США в Петербурге в ночь на воскресенье, передает РИА Новости. Ранее сообщалось, что в субботу вечером со здания американского генконсульства на Фурштадтской улице был снят государственный флаг США.
После этого в здание вошла комиссия по приему здания — представители управляющей организации ГУП «Инпредсервис», городского предприятия, занимающегося обслуживанием иностранных представительств.
После того как американские дипломаты покинули консульство, входная дверь была закрыта изнутри. Россия высылает американских дипломатов в ответ на подобные меры со стороны Вашингтона.
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