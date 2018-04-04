США предложили РФ прислать замену выдворенным дипломатам 

«Как всегда в таких ситуациях, правительство России имеет возможность запросить аккредитацию для заполнения свободных позиций», — сказал чиновник, уточнив, что «каждый запрос будет рассматриваться на индивидуальной основе».
В тоже время, здесь и кроется подвох. После того, как администрация Барака Обамы в конце 2016 года объявила о высылке 35 российских дипломатов, американская сторона месяцами отказывалась давать аккредитацию либо сильно ее затягивала для тех, кого Москва пыталась отправить в качестве замены. Таким образом, хотя формальных ограничений на численность посольства РФ в США введено не было, на практике из-за действий американской стороны многие из должностей пустовали.