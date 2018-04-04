США предложили РФ прислать замену выдворенным дипломатам 

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Видео: Эрдоган "позаимствовал" у Путина девушку для фотографии

Захарова заявила, что ожидает новое "вранье" из Лондона

Чижов: ЕС не будет вводить санкции против РФ из-за дела Скрипалей