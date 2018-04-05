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Глава торгпредства США в РФ попал в список высланных из РФ дипломатов
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Глава торгпредства США в РФ попал в список высланных из РФ дипломатов 

Прайм 59 минут назад
Фото: БИЗНЕС Online
МОСКВА, 5 апр /ПРАЙМ/. Глава торгового представительства США в РФ Майкл Лалли попал в число 60 сотрудников дипмиссии, которые были объявлены Москвой персона нон грата и 5 апреля покинули Россию.
В четверг вечером официальный Twitter американской дипмиссии в Москве опубликовал видео, в котором высылаемые сотрудники посольства рассказывают о том, что их связывает с Россией и как им грустно покидать страну пребывания. Среди них своими эмоциями в связи с досрочным отъездом поделился и Майкл Лалли.
"Думаю о наших достижениях здесь в России. Так как я представляю министерство торговли США, мы работали очень тесно с российскими и американскими компаниями. Я прекрасно понимаю, насколько важно наше сотрудничество в деловой сфере, то, как американские и российские компании работают вместе и создают рабочие места — не только в России, но и США… Я учился здесь почти 30 лет назад и у меня всегда было большее уважение к России", — сказал Лалли по-русски.
Ранее ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны объявили о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, США выслали 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии РФ при ООН, а также закрыли российское генконсульство в Сиэтле. Торговый представитель РФ в США Александр Стадник сообщил РИА Новости, что обнаружил себя в списке высылаемых российских дипломатов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст адекватный ответ на высылку российских дипломатов и закрытие генконсульства России в США. Позже послу США было заявлено, что персона нон грата объявляются 58 сотрудников посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге. Пятого апреля они покинули Москву.
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 Ещё 4 источника 
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