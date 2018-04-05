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Захарова обвинила Лондон во лжи из-за удаления твита о «деле Скрипаля»
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Захарова обвинила Лондон во лжи из-за удаления твита о «деле Скрипаля» 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила британскую сторону во лжи, прокомментировав информацию об удалении из Twitter МИД Великобритании сообщения с обвинениями России в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Ранее МИД Великобритании удалил из своего микроблога Twitter сообщение, что вещество, которым отравили Скрипаля и его дочь Юлию, было произведено в России. Твит был опубликован 22 марта.
"У Великобритании теперь есть своя «пробирка позора». Вот этот удалённый твит британского МИД о том, что лаборатория Портон-Дауна установила принадлежность вещества, которым были, по словам Лондона, отравлены Скрипали, России. Лжецы", — написала Захарова на своей странице в социальной сети Facebook.
Ранее в среду посольство России в Великобритании указало на несоответствия в высказываниях британской стороны, касающихся расследования дела в Солсбери.
В посте посольства приводятся фотографии с цитатами из Twitter МИД Великобритании и лаборатории. В цитате МИД Великобритании от 22 марта сказано так: «Анализы, проведенные ведущими мировыми экспертами в оборонной лаборатории науки и технологий в Портон-Дауне, показали, что это было боевое нервно-паралитическое вещество „Новичок“, произведенное в России. Портон-Даун — это лаборатория, аккредитованная и определенная ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия)».
В сообщении от 3 апреля, размещенном в Twitter самой лаборатории, написано: «Наши эксперты точно определили нервно-паралитическое вещество как „Новичок“. Подтвердить источник вещества не входит и никогда не входило в сферу нашей ответственности».
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
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