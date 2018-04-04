Чижов рассказал об отсутствии консенсуса в ЕС

Страны ЕС не будут в дальнейшем продолжать консолидированное давление на Россию из-за дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, поскольку даже ранее к консенсусу по практическим мерам прийти не удалось. Такое мнение высказал в среду журналистам постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.
"Я не думаю, — сказал он, отвечая на вопрос о возможности дальнейшей консолидации Европы в оказании давления на Россию. — Даже на предыдущем витке, когда дело обернулось разговорами о солидарности с Великобританией, консенсуса по практическим мерам в ЕС не было".