Ещё
Чижов рассказал об отсутствии консенсуса в ЕС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Чижов заявил, что сроки возврата в Москву отозванного посла ЕС остаются неизвестными 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Страны ЕС не будут в дальнейшем продолжать консолидированное давление на Россию из-за дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, поскольку даже ранее к консенсусу по практическим мерам прийти не удалось. Такое мнение высказал в среду журналистам постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.
"Я не думаю, — сказал он, отвечая на вопрос о возможности дальнейшей консолидации Европы в оказании давления на Россию. — Даже на предыдущем витке, когда дело обернулось разговорами о солидарности с Великобританией, консенсуса по практическим мерам в ЕС не было".
ТАСС: последние новости
Тулеев стал депутатом парламента Кемеровской области Депутат Госдумы заявил, что Тереза Мэй обязана извиниться перед Россией Путин передал патриарху Варфоломею наилучшие пожелания от главы РПЦ
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украине «перекроют» Керченский пролив716
Путин заявил о полном разгроме ИГ183
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»79
Американский офицер убил жену из России25
Шойгу предупредил о новой угрозе21
Видео
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:33
Германия заступилась за РФ в «деле Скрипаля»
В мире
00:33
Отец раскрыл мотивы стрелявшей в офисе YouTube женщины
Происшествия
00:16
Девочку «секир-башка» отправили в «мусорный рай»
Общество
Путин заявил о полном разгроме ИГ
Политика Ближний Восток
00:25
Российские корабли восхитили американцев
Оружие Армия
00:09
Эрдоган «увел» девушку у Путина ради фото
Политика Другое
00:15
Волочкову пристыдили за непристойное поведение
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение