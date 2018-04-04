Советник Трампа перед отставкой обругал Россию 

Советник Дональда Трампа по нацбезопасности Герберт Макмастер выступил на заседании Атлантического совета с прощальной речью. На посту его должен сменить экс-постпред США в ООН Джон Болтон, которого в американской прессе называют «ястребом войны».
При этом и выступление Герберта Макмастера, особенно часть об отношениях с Россией, получилось не самым «голубиным». Во время службы в администрации он не допускал таких резких выпадов в отношении Москвы.
«Россия использует изощренную стратегию, направленную на достижение ее целей, при этом не пересекая порога военного ответа государства-цели. Среди российских приемов — проникновение в социальные сети, распространение пропаганды, использование информации как оружия, а также другие формы подрывной деятельности и шпионажа. Слишком долго некоторые страны закрывали глаза на эти угрозы. Россия дерзко и безосновательно отрицает свою причастность. Мы не смогли обеспечить России достаточные издержки. Уверенность Москвы растет, а ее агенты продолжают кампанию подрыва нашей уверенности в себе и наших союзниках. Кремль думает, что побеждает в этой новой форме войны. Он думает, что его агрессивные действия в Солсбери и в киберпространстве, в воздухе и на море, могут подорвать наши институты и ценности. Может быть, он думает, что свободные нации слабы и не станут отвечать на его провокации. Это не так. Российская агрессия только усиливает нашу решительность. Мы все поможем Владимиру Путину осознать свою большую ошибку».
В чем причина такой резкой риторики уходящего советника Трампа по нацбезопасности? Вероятно, Макмастер уже работает над своей посттрамповской репутацией, полагает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер:
Владимир Брутер эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований:
«Когда Макмастер был при должности, он вынужденно говорил то, что ему разрешают говорить. Он и так постоянно выходил за рамки мейнстрима, который был в Белом доме. И сейчас он хочет просто сказать то, что в действительности думал и что, как он считает, от него ждут. Поэтому в заявлении Макмастера для меня нет никаких неожиданностей. Скорее, было бы неожиданным, если бы он чего-нибудь такое не сказал. Он же рассчитывает, что займет некую важную позицию в околополитической тусовке. Рассчитывая занять эту позицию, он предполагает, что его нынешние высказывания будут полезными».