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Путина встретили в Анкаре с «максимальной пышностью»
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Путина встретили в Анкаре с «максимальной пышностью» 

Деловая газета «Взгляд» 15 часов назад
Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов опубликовал видео встречи президента России Владимира Путина в Анкаре, которого встретили с «максимальной пышностью».
«Церемония встречи президента России в Анкаре проходит с максимальной пышностью: конный эскорт, оркестр и даже орудийный салют», — написал Смирнов в своем Twitter, опубликовав видео встречи.
Напомним, во вторник Путин прибыл с двухдневным визитом в Турцию по приглашению президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
Пресс-служба Кремля сообщала, что Владимир Путин в ходе визита обсудит с Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Роухани Сирию, посетит седьмое заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.
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