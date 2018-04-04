СМИ: Экс-посол России в США прокомментировал рост очередей за американской визой для россиян 

Бывший посол России в США Сергей Кисляк прокомментировал резкое увеличение срока ожидания американской визы в Москве и Екатеринбурге. «Очереди за визами — политический момент. Это желание сделать вид, что нынешние сложности в российско-американских отношениях якобы затрудняют работу дипломатического представительства США. Никак не могу согласиться с такой постановкой вопроса, потому что аппарат у американцев такой же, как у нас в Штатах», — заявил Кисляк «Известиям».
По его мнению, если бы американцы были заинтересованы в развитии контактов между людьми, то нашли бы способ организовать работу должным образом.
Как отмечает издание, ссылаясь на данные бюро консульских услуг Госдепартамента США, россиянам, подающим заявление на обычную американскую визу в Москве, придётся ждать приглашения на собеседование не менее 250 дней. Аналогичная ситуация сложилась и в Екатеринбурге.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала открытой дискриминацией невыдачу американских виз российским спортсменам.