СМИ: Экс-посол России в США прокомментировал рост очередей за американской визой для россиян

США Бывший посол России Сергей Кисляк прокомментировал резкое увеличение срока ожидания американской визы в Москве Екатеринбурге . «Очереди за визами — политический момент. Это желание сделать вид, что нынешние сложности в российско-американских отношениях якобы затрудняют работу дипломатического представительства США. Никак не могу согласиться с такой постановкой вопроса, потому что аппарат у американцев такой же, как у нас в Штатах», — заявил Кисляк «Известиям»

По его мнению, если бы американцы были заинтересованы в развитии контактов между людьми, то нашли бы способ организовать работу должным образом.