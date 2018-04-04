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Захарова о деле Скрипалей: британские власти продолжат врать и изворачиваться
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Захарова о деле Скрипалей: британские власти продолжат врать и изворачиваться 

Вести.Ru 30 минут назад
Фото: Вести.Ru
Британские власти продолжат врать и изворачиваться по делу Скрипалей. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова после сообщений о том, что специалисты британской военной лаборатории в Портон-Дауне не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, передает телеканал «Россия 24».
"Не удивлюсь, если сейчас или завтра Т. Мэй и вся эта блестящая команда заявит, что все их выступления в парламенте и сколачивание мировых коалиций — это результат взлома русскими хакерами мультипликационной студии Диснея, а на самом деле они всей этой чуши не произносили", — написала Захарова на своей странице в Facebook.
Дело Скрипалей будет обсуждаться на заседании Организации по запрещению химического оружия, которое пройдет 4 апреля в Гааге.
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