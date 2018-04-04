Захарова о деле Скрипалей: британские власти продолжат врать и изворачиваться

Британские власти продолжат врать и изворачиваться по делу Скрипалей. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова после сообщений о том, что специалисты британской военной лаборатории в Портон-Дауне не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, передает телеканал «Россия 24».

"Не удивлюсь, если сейчас или завтра Т. Мэй и вся эта блестящая команда заявит, что все их выступления в парламенте и сколачивание мировых коалиций — это результат взлома русскими хакерами мультипликационной студии Диснея, а на самом деле они всей этой чуши не произносили", — написала Захарова на своей странице в Facebook.