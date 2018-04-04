Политолог прокомментировал предложение США о замене российских дипломатов

В ведомстве отметили, что Москва может не сокращать общее допустимое число сотрудников дипмиссии.

Российское правительство по-прежнему вправе запросить аккредитацию для восполнения вакантных позиций в дипмиссии", — заявил представитель ведомства, отметив, что каждый запрос будет рассматриваться в отдельности.

По его словам, Соединенные Штаты исходят из того, что Москва также примет новых американских дипломатов взамен тех, которые были высланы в ответ на решение Вашингтона.

"Россия не информировала нас о своем намерении сократить общее допустимое число сотрудников в нашей дипломатической миссии", — подчеркнули в Госдепе.

Ранее Вашингтон из солидарности с Великобританией по инциденту в Солсбери потребовал, чтобы 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников миссии РФ при ООН , покинули страну и закрыли генконсульство России в Сиэтле. Эта высылка дипломатов стала самой большой в новейшей истории отношений двух стран.

Россия в порядке ответных мер объявила 58 сотрудников посольства в Москве и двух работников консульства в Екатеринбурге персонами нон грата, а также объявила о закрытии генконсульства США в Санкт-Петербурге

Председатель экспертного совета Фонда поддержки научных исследований «Мастерская евразийских идей» Григорий Трофимчук в эфире радио Sputnik прокомментировал заявление американской стороны.

"Вопрос с высылкой дипломатов — это вопрос большой политики, в которой слова далеко не всегда соответствуют реальным делам и намерениям. В настоящий момент фактом является то, что Вашингтон выслал несколько десятков российских дипломатов, а также свежий факт — невыдача виз российской сборной по вольной борьбе (для участия в Кубке мира — ред.). В любом случае, механической замены одних российских дипломатов на других не будет. На это можно не рассчитывать. Каждого российского дипломата американская сторона будет проверять на порядок жестче, чем спортсмена. Поэтому пока, кроме риторики, на этом фоне от США мы ничего не видим", — сказал Григорий Трофимчук.

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