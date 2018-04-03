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Госдеп предложил России прислать замену высланным дипломатам
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Госдеп предложил России прислать замену высланным дипломатам 

Деловая газета «Взгляд» 37 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Россия может прислать замену тем 60 дипломатам, которые в конце марта были высланы из Соединенных Штатов по требованию американских властей, заявил представитель госдепа США.
«Как и в случае с другими подобными инцидентами в прошлом, российское правительство вправе запросить аккредитацию для восполнения вакантных позиций в ее дипломатической миссии (на территории США)», — заявил представитель госдепа, слова которого передает ТАСС.
В то же время он отметил, что любые запросы на новую дипломатическую аккредитацию будут рассматриваться отдельно в каждом индивидуальном случае.
При этом Соединенные Штаты исходят из того, что Москва также готова принять новых американских дипломатов взамен тех, которые высылаются в ответ на решение Вашингтона, сообщили в госдепе.
Напомним, в прошлый понедельник Вашингтон решил выслать 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН на фоне раскручиваемого Британией так называемого дела Скрипаля. В ответ на это 58 сотрудников посольства США в Москве и два работника генконсульства США в Екатеринбурге были объявлены персонами нон грата.
Однако уже во вторник, 3 апреля, в британском МИДе признали, что обвинения в адрес России в связи с делом Скрипаля основывались «в том числе» на предположениях. Комментируя реакцию британской стороны, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Лондону теперь придется как-то смотреть в глаза партнерам по ЕС и извиняться перед Россией.
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