Госдеп заявил о возможности заменить высланных российских дипломатов 

Россия может прислать в США дипломатов на место тех 60, которые были высланы в конце марта 2017 года. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента.
"Как и в случае с другими подобными инцидентами в прошлом, российское правительство вправе запросить аккредитацию для восполнения вакантных позиций в ее дипломатической миссии", — сказал он.
Представитель Госдепа отметил, что США в свою очередь рассчитывают, что Москва также готова принять новых американских дипломатов на место тех, которых выслали из России.
Власти США в связи с делом об отравлении в Британии Сергея Скрипаля выслали 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии при ООН. Кроме того, было закрыто генконсульство России в Сиэтле. Россия ответила зеркально, выслав 58 сотрудников посольства США в Москве и двоих сотрудников генконсульства в Екатеринбурге.