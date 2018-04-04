Госдеп разрешил России прислать замену высланным из США дипломатам

Россия может прислать замену тем 60 дипломатам, которые были высланы в конце марта из США по требованию американских властей, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента

«Как и в случае с другими подобными инцидентами в прошлом, российское правительство вправе запросить аккредитацию для восполнения вакантных позиций в ее дипломатической миссии (на территории США)», — сказал он.

При этом Соединенные Штаты исходят из того, что Москва также готова принять новых американских дипломатов взамен тех, которых высылают из РФ в ответ на решение Вашингтона.

«Российская Федерация не информировала нас о своем намерении сократить общее допустимое число сотрудников в нашей дипломатической миссии», — резюмировали в Госдепартаменте. В связи с этим в ведомстве считают, что США могут запросить аккредитацию для «новых сотрудников на замену тем дипломатам», которые обязаны покинуть РФ.