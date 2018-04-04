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Госдеп разрешил России прислать замену высланным из США дипломатам
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Госдеп разрешил России прислать замену высланным из США дипломатам 

BFM.RU 22 минуты назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Россия может прислать замену тем 60 дипломатам, которые были высланы в конце марта из США по требованию американских властей, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Госдепартамента.
«Как и в случае с другими подобными инцидентами в прошлом, российское правительство вправе запросить аккредитацию для восполнения вакантных позиций в ее дипломатической миссии (на территории США)», — сказал он.
При этом Соединенные Штаты исходят из того, что Москва также готова принять новых американских дипломатов взамен тех, которых высылают из РФ в ответ на решение Вашингтона.
«Российская Федерация не информировала нас о своем намерении сократить общее допустимое число сотрудников в нашей дипломатической миссии», — резюмировали в Госдепартаменте. В связи с этим в ведомстве считают, что США могут запросить аккредитацию для «новых сотрудников на замену тем дипломатам», которые обязаны покинуть РФ.
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