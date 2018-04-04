Госдеп предложил России отправить новых дипломатов в США

"Как всегда и бывало в подобных ситуациях, российское правительство может сделать запрос на аккредитацию дипломатов на вакантные позиции в дипломатической миссии", — заявили в Госдепе.

Представитель отметил, что каждый запрос на новые дипломатические аккредитации будут рассматриваться по отдельности.

"Россия не уведомляла нас, что собирается уменьшить общее число дипломатов, которые могут работать на территории страны. Поэтому мы предполагаем, что США могут отправить запрос на аккредитацию новых дипломатов, которые займут место высланных из страны", — добавил представитель Госдепа.

Также он подчеркнул, что восполнение прежнего числа сотрудников дипмиссий возможно только на двусторонней основе.

Ранее сообщалось, что высланные из США российские дипломаты вернулись в Москву