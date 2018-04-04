Ещё
В деле Скрипалей появился подозрительный россиянин
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Украина будет задерживать все крымские суда
Украина будет задерживать все крымские суда

В деле Скрипалей появился подозрительный россиянин 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Британские спецслужбы заинтересовались россиянином, который может быть причастен к делу отравленных в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Он прилетел в лондонский аэропорт Хитроу 3 марта одним рейсом с женщиной, сообщает Daily Mail.
Всего через несколько часов россиянин улетел назад в Москву. Отмечается, что речь идет о рейсе авиакомпании «Аэрофлот». По сведениям издания, мужчина не являлся подозреваемым, однако его поведение вызывает вопросы.
Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим токсином «Новичок». Как именно это произошло, до сих пор не выяснено. Сообщалось, что яд нашли на ручке входной двери дома. Полиция также не исключает, что отравляющее вещество могло находиться в гречневой крупе.
Лондон возложил ответственность за покушение на Москву. Россия отрицает все обвинения. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.
3 апреля стало известно, что специалистам химической лаборатории Портон-Даун в Великобритании не удалось доказать, что использованный для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля газ семейства «Новичок» имеет российское происхождение. Экспертам вообще не удалось установить, откуда в Соединенном Королевстве появился «Новичок».
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 32 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек86
Япония заявила протест России146
Шесть пожарных пострадали при тушении «Персея для детей»51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России249
Тест: Можно ли вас обмануть с квартирой9
Видео
05:13
Названа причина пожара в «Персее для детей»
Происшествия Пожары
04:48
Украине «перекроют» Керченский пролив
Политика Войска
03:58
В огне ТЦ «Персей для детей» погиб человек
Происшествия
01:55
К главе кемеровского МЧС пришли с обыском
Происшествия Пожары
Раскрыты подробности стрельбы в штаб-квартире YouTube
Происшествия Другое
02:18
Священника отчитали за «Мурку» в храме
Общество
00:51
Бориса Джонсона поймали на лжи о России
Политика
02:12
В деле Скрипаля появился подозрительный россиянин
Происшествия
02:41
Оперная дива спела про котлетки с пюрешкой
Другое
00:44
За что блогер расстреляла YouTube
Безумный мир Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение