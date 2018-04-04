В деле Скрипалей появился подозрительный россиянин

Британские спецслужбы заинтересовались россиянином, который может быть причастен к делу отравленных в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Он прилетел в лондонский аэропорт Хитроу 3 марта одним рейсом с женщиной, сообщает Daily Mail.

Всего через несколько часов россиянин улетел назад в Москву . Отмечается, что речь идет о рейсе авиакомпании «Аэрофлот» . По сведениям издания, мужчина не являлся подозреваемым, однако его поведение вызывает вопросы.

Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим токсином «Новичок». Как именно это произошло, до сих пор не выяснено. Сообщалось, что яд нашли на ручке входной двери дома. Полиция также не исключает, что отравляющее вещество могло находиться в гречневой крупе.

Лондон возложил ответственность за покушение на Москву. Россия отрицает все обвинения. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.

3 апреля стало известно, что специалистам химической лаборатории Портон-Даун в Великобритании не удалось доказать, что использованный для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля газ семейства «Новичок» имеет российское происхождение. Экспертам вообще не удалось установить, откуда в Соединенном Королевстве появился «Новичок».