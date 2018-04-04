Кадыров пожаловался на сплетни в сети

Кадыров пожаловался на сплетни в интернете

«В последнее время развелось много людей, которые распространяют в интернете сплетни и ложь», — сказал Кадыров.

По его словам, все войны и перевороты начинались с того, что определенные силы вводили людей в заблуждение, тиражируя слухи и скрывая правду.

Глава Чечни отметил, что сейчас в республике строится новая жизнь.

«Растет благосостояние народа, растет рождаемость, слава Аллаху, мы обязаны справиться с новыми требованиями», — добавил Кадыров.

Он подчеркнул, что в стране нет ни одного региона, в котором решаются социальные вопросы так, как в Чечне.