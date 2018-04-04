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Кадыров пожаловался на сплетни в сети
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Кадыров пожаловался на сплетни в интернете 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Перед Чеченской республикой поставлена задача доводить до людей правду. Об этом заявил глава региона Рамзан Кадыров на выездном совещании республиканского правительства в городе Урус-Мартан, сообщает РИА Новости.
«В последнее время развелось много людей, которые распространяют в интернете сплетни и ложь», — сказал Кадыров.
По его словам, все войны и перевороты начинались с того, что определенные силы вводили людей в заблуждение, тиражируя слухи и скрывая правду.
Глава Чечни отметил, что сейчас в республике строится новая жизнь.
«Растет благосостояние народа, растет рождаемость, слава Аллаху, мы обязаны справиться с новыми требованиями», — добавил Кадыров.
Он подчеркнул, что в стране нет ни одного региона, в котором решаются социальные вопросы так, как в Чечне.
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