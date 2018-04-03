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Кадыров определил главную задачу власти в Чечне
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Кадыров определил главную задачу власти в Чечне 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что считает главной задачей власти республики достичь взаимопонимания и единения с народом.
"Главная наша задача — чтобы было взаимопонимание между народом и властью, народ нас понимает и поддерживает, но в последнее время развелось много людей, которые распространяют в интернете сплетни и ложь. Мы должны доводить до людей правду, ведь если проанализировать, все войны и перевороты начинались именно с того, что определенные силы вводили людей в заблуждение, тиражируя ложь и сплетни", — заявил Кадыров во вторник на выездном совещании республиканского правительства в городе Урус-Мартан.
Он привел пример отца Ахмата-Хаджи Кадырова (первый президент Чечни, погиб в результате теракта в Грозном 9 мая 2004 года) который, будучи главой республики, каждое решение обсуждал с народом.
"Когда встал вопрос о подписании договора о признании Чечни субъектом России, Ахмат-Хаджи сказал, что сделает это только после референдума, на котором народ сам определит свою судьбу. Ни одно решение он не принимал без одобрения народа, каждый шаг сверял с требованиями Корана и Сунны", — подчеркнул Кадыров.
Он заявил, что сейчас в Чечне строится новая жизнь.
"Мы много работали, но задачи с каждым разом увеличиваются. Растет благосостояние народа, растет рождаемость, слава Аллаху, мы обязаны справиться с новыми требованиями", — отметил глава Чечни. Он подчеркнул, что нет ни одного региона страны, в котором так, как в Чечне, решаются социальные вопросы.
"Только за последние годы мы обеспечили жильем 20 тысяч семей, тысячи людей получают помощь в лечении, в том числе иногороднем, под постоянным вниманием находятся малоимущие, инвалиды, сироты", — сказал Кадыров.
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