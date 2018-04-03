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В Раде призвали демонтировать памятник дружбе с РФ
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В Раде призвали демонтировать «позорный» памятник дружбе с Россией 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: РИА Новости
Памятник дружбе между Россией и Украиной в городе Переяслав-Хмельницком необходимо демонтировать, заявил на брифинге в Верховной раде депутат Виктор Кривенко.
"Само существование в Переяслав-Хмельницком памятника так называемой дружбе между Россией и Украиной, который был поставлен к трехсотлетию Переяславской Рады и сейчас используется в идеологической борьбе против Украины, недопустимо", — сказал парламентарий.
По словам Кривенко, этот "позорный памятник" необходимо отправить в музей.
Памятник вечной российско-украинской дружбе был установлен на центральной площади Переяслав-Хмельницкого в 1954 году в честь 300-летия Переяславской рады. Скульптурная композиция изображает двух женщин, олицетворяющих Россию и Украину.
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