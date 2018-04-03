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Чижов: большинство стран ЕС участвуют в «дипломатической войне» формально
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Чижов: большинство стран ЕС участвуют в «дипломатической войне» формально 

РИА Новости 55 минут назад
МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Большинство стран Евросоюза, поддержавших Великобританию, участвуют в «дипломатической войне» формально, считает постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов.
"Евросоюз если подхватил (антироссийскую компанию Британии, — ред.), то неохотно… Единственное, что решил ЕС в практическом плане — отозвать для консультаций моего коллегу, посла (Евросоюза в Москве Маркуса) Эдерера", — заявил Чижов в интервью телеканалу «Россия 24».
Он обратил внимание, что все остальные действия в рамках этой кампании делались на национальном уровне, а не уровне Евросоюза.
"Одни страны пошли за Лондоном, другие не пошли. Из тех, кто пошли, больше половины сделали это достаточно формально и символически", — считает Чижов.
Постпред России при ЕС отметил, что европейские медиа уже потеряли интерес к делу Скрипаля, что влияет и на отношение политиков к этому делу. Кроме того, он заверил, что постпредство России в ЕС не испытывает никаких затруднений в контактах в Брюсселе с евробюрократами и европейскими политиками.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские страны, Украина, Молдавия, а также США и Канада приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом британского шпиона Сергея Скрипаля.
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