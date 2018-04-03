Ещё
Болгария может изменить решение о высылке дипломатов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД Болгарии: решение о высылке российских дипломатов может быть изменено 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева заявила, что решение о высылке российских дипломатов еще может быть пересмотрено. Об этом сообщает телеканал bTV.
По ее словам, решение о высылке дипломатов является суверенным, по мере развития ситуации будут идти дальнейшие обсуждения этого вопроса. При этом Захариева добавила, что международное сообщество не оказывало давление на Болгарию по "делу Скрипаля".
Ранее сообщалось, что Болгария объявила об отзыве своего посла в России для консультаций.
Ряд западных стран, в том числе страны Прибалтики, США, Канада, а также Украина и Молдавия объявили о высылке более 100 российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. Власти Великобритании заявили, что к отравлению Скрипаля и его дочери причастна Россия. Российская сторона отрицает обвинения.
Газета.Ru: последние новости
ФАН заблокировали в Facebook Сколько Навальный потратил на свою кампанию и призывы к бойкоту выборов, выяснили в ОП Путин прибыл в Анкару
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»137
«Наказание» Латвии требует осторожности67
Кремль потребовал от Лондона извинений77
Трамп заявил о жестком отношении к РФ252
В РФ высказались о попадании в MH17 «невидимой» ракеты53
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп заявил о жестком отношении к РФ
Политика
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение