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Лондон ограничивает РФ в контактах по «делу Скрипаля»
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Лондон ограничивает контакты посольства РФ с экспертами по «делу Скрипаля» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © AP Photo / PA/Jonathan Brady
Власти Великобритании блокируют контакты посольства РФ с экспертами, которые могут обладать неудобными для Лондона фактами по "делу Скрипаля", заявил журналистам пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.
Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.
Во вторник глава лаборатории сообщил, что источник происхождения вещества, которым был отравлен Скрипаль, экспертам установить не удалось.
"Некоторое время назад мы запросили у МИД Великобритании содействия в организации встречи с (главой лаборатории в Портон-Дауне) Гэри Эйткенхедом или его коллегами, но до сих пор не получили ответа. Приходится сделать вывод, что власти блокируют контакты посольства с экспертами, которые могут обладать неудобными для правительства фактами" — сказал представитель посольства.
Посольство РФ в Лондоне обращает внимание, что глава секретной лаборатории Минобороны Великобритании в Портон-Дауне Эйткенхед вновь не стал отрицать факт производства в лаборатории вещества, которым был отравлен Сергей Скрипаль.
"Мы также обратили внимание, что, как и в своем предыдущем интервью, Эйткенхед не отрицает факт производства в лаборатории вещества, которое англичане называют "Новичок", и хранения его запасов, хотя, разумеется, и отказывается подтвердить это", — заявил пресс-секретарь посольства РФ.
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