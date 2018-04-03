Лондон ограничивает РФ в контактах по «делу Скрипаля»

Лондон ограничивает контакты посольства РФ с экспертами по «делу Скрипаля»

Власти Великобритании блокируют контакты посольства РФ с экспертами, которые могут обладать неудобными для Лондона фактами по "делу Скрипаля ", заявил журналистам пресс-секретарь посольства РФ в Лондоне.

Отношения РФ и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство. Россия категорически отрицает свою причастность к отравлению Скрипалей, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории Минобороны Великобритании.

Во вторник глава лаборатории сообщил, что источник происхождения вещества, которым был отравлен Скрипаль, экспертам установить не удалось.

"Некоторое время назад мы запросили у МИД Великобритании содействия в организации встречи с (главой лаборатории в Портон-Дауне) Гэри Эйткенхедом или его коллегами, но до сих пор не получили ответа. Приходится сделать вывод, что власти блокируют контакты посольства с экспертами, которые могут обладать неудобными для правительства фактами" — сказал представитель посольства.

Посольство РФ в Лондоне обращает внимание, что глава секретной лаборатории Минобороны Великобритании в Портон-Дауне Эйткенхед вновь не стал отрицать факт производства в лаборатории вещества, которым был отравлен Сергей Скрипаль.