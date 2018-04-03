В ООН ожидают, что саммит Иран-Россия-Турция поможет в урегулировании в САР

России и ООН , 3 апр — РИА Новости . В ООН ожидают, что встреча глав Ирана Турции поможет в политическом урегулировании ситуации в Сирии . Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя предстоящую в Анкаре встречу.

Он воздержался от комментариев относительно ожиданий ООН от саммита. «В той части, которая касается Сирии, мы надеемся, что все эти дискуссии сдвинут процесс в сторону политического решения», — подчеркнул представитель генсека.

Президент России Владимир Путин 3-4 апреля находится с двухдневным визитом в Турции. В Анкаре запланирован саммит России, Турции и Ирана по Сирии. Первый саммит трех лидеров по Сирии прошел в Сочи 22 ноября 2016 года.

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