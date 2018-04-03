Ещё
В ООН ожидают, что саммит Иран-Россия-Турция поможет в урегулировании в САР
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В ООН ожидают, что саммит Иран-Россия-Турция поможет в урегулировании в САР 

РИА Новости 57 минут назад
ООН, 3 апр — РИА Новости. В ООН ожидают, что встреча глав Ирана, России и Турции поможет в политическом урегулировании ситуации в Сирии. Об этом сообщил официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик, комментируя предстоящую в Анкаре встречу.
Он воздержался от комментариев относительно ожиданий ООН от саммита. «В той части, которая касается Сирии, мы надеемся, что все эти дискуссии сдвинут процесс в сторону политического решения», — подчеркнул представитель генсека.
Президент России Владимир Путин 3-4 апреля находится с двухдневным визитом в Турции. В Анкаре запланирован саммит России, Турции и Ирана по Сирии. Первый саммит трех лидеров по Сирии прошел в Сочи 22 ноября 2016 года.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
РИА Новости: последние новости
Решение о высылке российских дипломатов из Болгарии может быть изменено Толстой заявил, что ждет от Мэй извинений Лондон ограничивает контакты посольства РФ с экспертами по "делу Скрипаля"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»136
«Наказание» Латвии требует осторожности64
Трамп заявил о жестком отношении к РФ252
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США120
Украина нарвалась на Черноморский флот820
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
01:04
Трамп заявил о жестком отношении к РФ
Политика
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:30
«Мы не говорили, что этот „Новичок“ из России»
В мире Статьи
00:58
«Дрофа — новая школа» попалась на госконтракте в Крыму
Образование Общество
04:49
Стало известно о связях Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение