Лавров и Макей встретились в Минске на заседании СМИД СНГ

Глава МИД России Сергей Лавров принял участие в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ. После мероприятия Лавров поделился его итогами с прессой.

"Мы подготовили целый ряд документов по развитию экономического сотрудничества, по борьбе с преступностью, по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, — приводит заявления Лаврова департамент информации и печати российского МИД. — Согласовали дальнейшие шаги в сфере внешнеполитической координации".

Как сообщил Лавров, на заседании, помимо прочего, был намечен список «тем для совместных выступлений стран СНГ в международных организациях».

Также Сергей Лавров встретился со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем . Министры одобрили два проекта в области гуманитарного сотрудничества — Съезд учителей и работников образования государств — участников Содружества и совместный Международный молодежный проект «100 идей для СНГ».

Ранее стало известно, что в ходе заседания Москва Минск инициировали принятие заявления о невмешательстве во внутренние дела государств. "…Принцип невмешательства во внутренние дела… — это коренной принцип в международных отношениях. К сожалению, в последнее время многими на Западе, в первую очередь, этот принцип размывается… Поэтому сегодня главы делегаций договорились поддержать российско-белорусское предложение, поработать над этим заявлением и в ближайшее время его принять в рабочем порядке", — сообщил глава Исполкома СНГ Сергей Лебедев

Комментируя отсутствие на мероприятии представителя Украины , Лавров отметил, что решение игнорировать заседание только вредит Киеву. «То, что Украина существенно теряет от игнорирования возможностей СНГ, — это факт, — заявил глава российского МИД. — В ходе встречи у президента Беларуси все наши коллеги высказывали заинтересованность в том, чтобы Украина полноценно сотрудничала со своими соседями, используя не только двусторонние каналы, но и возможности СНГ».

Следующее заседание СМИД СНГ планируется провести в Душанбе 27 сентября.