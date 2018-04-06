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Главы МИД СНГ подготовили документ по борьбе с финансированием терроризма
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Главы МИД СНГ подготовили документ по борьбе с финансированием терроризма 

ТАСС 1 час назад
Фото: Мир24
МИНСК, 6 апреля. /ТАСС/. Участники прошедшего в пятницу в Минске заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ подготовили документы по борьбе с преступностью и финансированием терроризма. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Хорошее было заседание. Подготовили целый ряд документов по развитию экономического сотрудничества, по борьбе с преступностью, по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, — сказал глава российского дипведомства. — Согласовали дальнейшие шаги в сфере внешнеполитической координации".
"Предварительно наметили перечень тем для совместных выступлений стран СНГ в международных организациях, в том числе была одобрена российско-белорусская инициатива подготовить документ с выражением нашей озабоченности размыванием принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств", — подчеркнул Лавров.
По его словам, министры также затронули ряд вопросов, которые будут вынесены на рассмотрение глав государств и глав правительств СНГ.
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