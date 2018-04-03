Захарова ожидает новое «вранье» из Лондона

Захарова заявила, что ожидает новое «вранье» из Лондона

"Что они будут все заявлять потом? Будут продолжать врать, изворачиваться, перекладывать ответственность друг на друга. Зачем? Потому что делают это не первый раз", — написала она на своей странице в Facebook вечером во вторник, 3 апреля. Таким образом она прокомментировала информацию о том, что британские эксперты не смогли определить страну происхождения нервно-паралитического газа, которым были отравлены в Солсбери экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Захарова напомнила, что "лаборатория Портон-Дауна до сих пор отказывается подтвердить, производили ли они вещество", которое нередко называлось британскими властями в качестве орудия злоумышленников.