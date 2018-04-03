Захарова ожидает новое «вранье» из Лондона

Лондон продолжит свою политику в отношении России, несмотря на то, что теперь стало очевидно, что обвинения по "делу Скрипаля" принимались на основе одних лишь подозрений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Что они будут все заявлять потом? Будут продолжать врать, изворачиваться, перекладывать ответственность друг на друга. Зачем? Потому что делают это не первый раз", — написала она на своей странице в Facebook вечером во вторник, 3 апреля. Таким образом она прокомментировала информацию о том, что британские эксперты не смогли определить страну происхождения нервно-паралитического газа, которым были отравлены в Солсбери экс-разведчик ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.
Захарова напомнила, что "лаборатория Портон-Дауна до сих пор отказывается подтвердить, производили ли они вещество", которое нередко называлось британскими властями в качестве орудия злоумышленников.
"Не удивлюсь, если сейчас или завтра Мэй (премьер-министр Великобритании Тереза Мэй — прим. "РГ") и вся эта блестящая команда заявит, что все их выступления в парламенте и сколачивание мировых коалиций — это результат взлома русскими хакерами мультипликационной студии Диснея, а на самом деле они всей этой чуши не произносили", — иронично констатировала Захарова.