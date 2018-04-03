Кремль потребовал от Лондона извинений

Песков: Мэй и Джонсон должны будут извиниться

При этом Песков отметил, что ситуация с обвинениями в адрес России моментально не разрешится.

«Их теория не подтвердится в любом случае, потому что ее подтвердить невозможно, российская сторона с самого начала сказала, что не имеет отношения к этому. А вот министру иностранных дел Великобритании, который обвинял президента Путина, и премьер-министру Великобритании как-то нужно будет в глаза своим коллегам по ЕС что-то рассказывать, мы не знаем, что, и каким-то образом нужно будет приносить извинения российской стороне», — отметил он.

Песков назвал ситуацию «маразмом», который «зашел слишком далеко».

«Безусловно, это история долгая, этот маразм зашел слишком далеко, к нашему сожалению, мы понимаем, что моментально это не кончится», — сказал он, отметив, что «прямые или косвенные подтверждения нелепости позиции британской стороны будут появляться».

Ранее представители британской военной лаборатории по производству химического оружия Портон-Даун признались, что не смогли установить, в какой стране было произведено отравившее Скрипалей вещество.