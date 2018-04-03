Кремль потребовал от Лондона извинений

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Песков: Мэй и Джонсон должны будут извиниться 

Рамблер 1 час назад
Фото: Reuters
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что премьер-министру Великобритании Терезе Мэй и главе британского МИД Борису Джонсону придется извиняться перед Россией за ложные обвинения в причастности к нападению на экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию в Солсбери. Об этом пишет РИА «Новости».
При этом Песков отметил, что ситуация с обвинениями в адрес России моментально не разрешится.
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«Их теория не подтвердится в любом случае, потому что ее подтвердить невозможно, российская сторона с самого начала сказала, что не имеет отношения к этому. А вот министру иностранных дел Великобритании, который обвинял президента Путина, и премьер-министру Великобритании как-то нужно будет в глаза своим коллегам по ЕС что-то рассказывать, мы не знаем, что, и каким-то образом нужно будет приносить извинения российской стороне», — отметил он.
Песков назвал ситуацию «маразмом», который «зашел слишком далеко».
«Безусловно, это история долгая, этот маразм зашел слишком далеко, к нашему сожалению, мы понимаем, что моментально это не кончится», — сказал он, отметив, что «прямые или косвенные подтверждения нелепости позиции британской стороны будут появляться».
Ранее представители британской военной лаборатории по производству химического оружия Портон-Даун признались, что не смогли установить, в какой стране было произведено отравившее Скрипалей вещество.
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