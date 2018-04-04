Пушков: США были застрельщиком антироссийской кампании из-за дела Скрипаля 

Инициатором антироссийской кампании, приведшей к крупному дипломатическому скандалу, стал отнюдь не Лондон, а Вашингтон, считает глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
"Посмотрите, кто был самым активным участником этой кампании, кто выслал больше всего дипломатов? США. Кто закрыл консульство? США. Застрельщиком этой антироссийской кампании были США", — сказал он сегодня на пресс-конференции.
Более того, «Лондон без США не справился бы с европейцами» и не смог бы самостоятельно «продавить» высылку российских дипломатов из такого количества стран, уверен сенатор. Если бы британские власти действовали самостоятельно, то их поддержали бы «стран десять», полагает Пушков, те, кто традиционно стоит на антироссийских позициях — Польша, страны Балтии, Швеция и другие.
Сенатор также обратил внимание, что не все европейские страны пошли на поводу у Лондона. Примечательно то, что участие в антироссийской акции они мотивируют не наличием аргументов против России, а доверием к позиции Британии. Учитывая, что доказательств у властей королевства нет и, по всей видимости, не появится, «степень активной поддержки со стороны других государств будет снижаться», полагает Алексей Пушков.