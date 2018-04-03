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Эрдоган проинформировал Путина о ходе операции «Оливковая ветвь» в Сирии
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Эрдоган проинформировал Путина о ходе операции «Оливковая ветвь» в Сирии 

Rambler News Service 55 минут назад
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган проинформировал президента РФ Владимира Путина о ходе операции «Оливковая ветвь» в Сирии, заявил Эрдоган на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров.
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