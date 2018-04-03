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Эрдоган проинформировал Путина о ходе операции «Оливковая ветвь» в Сирии
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Эрдоган проинформировал Путина о ходе операции «Оливковая ветвь» в Сирии
Rambler News Service
55 минут назад
Комментарии
Президент
Турции
Реджеп Тайип Эрдоган
проинформировал президента РФ
Владимира Путина
о ходе операции «Оливковая ветвь» в
Сирии
, заявил Эрдоган на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров.
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