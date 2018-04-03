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Захарова прокомментировала результаты британской экспертизы по делу Скрипаля
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Захарова прокомментировала результаты британской экспертизы по делу Скрипаля 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в фейсбуке прокомментировала заявление британской исследовательской лаборатории, где не смогли установить страну происхождения вещества, которым отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
"Не удивлюсь, если сейчас или завтра (премьер-министр Великобритании Тереза) Мэй и вся эта блестящая команда заявит, что все их выступления в парламенте и сколачивание мировых коалиций — это результат взлома русскими хакерами мультипликационной студии Диснея, а на самом деле они всей этой чуши не произносили", — написала Захарова.
Она также добавила, что «МИД Великобритании только что заявил, что принимал решение о виновности России на основе подозрений».
"Что они будут все заявлять потом? Будут продолжать врать, изворачиваться, перекладывать ответственность друг на друга. Зачем? Потому что делают это не первый раз", — подчеркнула Захарова.
Ранее сообщалось, что специалисты британской исследовательской лаборатории не смогли доказать, что газ, которым отравили Скрипаля был произведен в России.
4 марта Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены неизвестным веществом в городе Солсбери. Лондон обвинил Москву в покушении на Скрипалей, российская сторона категорически отрицает обвинения.
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