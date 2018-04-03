Захарова прокомментировала результаты британской экспертизы по делу Скрипаля

"Не удивлюсь, если сейчас или завтра (премьер-министр Великобритании Тереза) Мэй и вся эта блестящая команда заявит, что все их выступления в парламенте и сколачивание мировых коалиций — это результат взлома русскими хакерами мультипликационной студии Диснея, а на самом деле они всей этой чуши не произносили", — написала Захарова.

Она также добавила, что «МИД Великобритании только что заявил, что принимал решение о виновности России на основе подозрений».

"Что они будут все заявлять потом? Будут продолжать врать, изворачиваться, перекладывать ответственность друг на друга. Зачем? Потому что делают это не первый раз", — подчеркнула Захарова.

Ранее сообщалось, что специалисты британской исследовательской лаборатории не смогли доказать, что газ, которым отравили Скрипаля был произведен в России.