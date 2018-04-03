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Британские власти считают, что РФ рассматривает бывших офицеров спецслужб в качестве целей
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Британские власти считают, что РФ рассматривает бывших офицеров спецслужб в качестве целей 

ТАСС 1 час назад
ЛОНДОН, 3 апреля. /ТАСС/. Британское правительство считает, что Россия рассматривает бывших офицеров разведки в качестве целей. Об этом говорится в поступившем во вторник в ТАСС заявлении пресс-секретаря правительства Великобритании, прокомментировавшего информацию о том, что военная лаборатория в Портон-Дауне не смогла установить происхождение вещества, которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.
Согласно оценке британских властей, «Россия рассматривает бывших офицеров разведки в качестве целей», сказал представитель правительства, возложив в очередной раз ответственность за отравление Скрипалей на Россию.
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