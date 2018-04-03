Британские власти считают, что РФ рассматривает бывших офицеров спецслужб в качестве целей

ЛОНДОН, 3 апреля. / ТАСС /. Британское правительство считает, что Россия рассматривает бывших офицеров разведки в качестве целей. Об этом говорится в поступившем во вторник в ТАСС заявлении пресс-секретаря правительства Великобритании , прокомментировавшего информацию о том, что военная лаборатория в Портон-Дауне не смогла установить происхождение вещества, которым были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Согласно оценке британских властей, «Россия рассматривает бывших офицеров разведки в качестве целей», сказал представитель правительства, возложив в очередной раз ответственность за отравление Скрипалей на Россию.