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Путин и Эрдоган подводят итоги переговоров
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Путин и Эрдоган подводят итоги переговоров 

RT на русском 32 минуты назад
Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган проводят совместную пресс-конференцию по итогам переговоров в Анкаре. RT ведёт прямую трансляцию.
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