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Путин и Эрдоган подводят итоги переговоров
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Путин и Эрдоган подводят итоги переговоров
RT на русском
32 минуты назад
Комментарии
Президент России
Владимир Путин
и глава
Турции
Реджеп Тайип Эрдоган
проводят совместную пресс-конференцию по итогам переговоров в
Анкаре
. RT ведёт прямую трансляцию.
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