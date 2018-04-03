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Толстой ждет от Мэй извинений
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Толстой заявил, что ждет от Мэй извинений 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил, что ждёт извинений от премьер-министра Великобритании Терезы Мэй после того, как британские специалисты не смогли подтвердить, что нервно-паралитическое вещество, которым был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, имеет российское происхождение.
Британские специалисты не смогли установить происхождение нервно-паралитического вещества, которым был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, заявил телеканалу Sky News глава военной лаборатории в Портон-Даун. При этом глава лаборатории подтвердил, что полученные образцы были идентифицированы как отравляющее вещество типа "Новичок" (по британской терминологии).
"Мэй! Ждём извинений. С большой долей вероятности", — написал Толстой в своём Telegram-канале.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
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