Ещё
Железняк: Россия и Турция готовы к диалогу, несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Железняк: Россия и Турция готовы к диалогу, несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию 

Парламентская газета 39 минут назад
Фото: Парламентская газета
Россия и Турция демонстрируют пример готовности к диалогу, несмотря на попытки повлиять на их отношения и на сложную внешнеполитическую ситуацию. Об этом заявил член Комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, комментируя визит Президента России Владимира Путина в Анкару.
«Несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию и попытки внешних сил негативно повлиять на двусторонние отношения России и Турции, наши страны демонстрируют сегодня пример ответственной политики, основанной на взаимном уважении, политической мудрости, готовности к всестороннему диалогу и взаимодействию в интересах народов наших стран», — приводятся слова Железняка на сайте партии «Единая Россия».
Как отметил парламентарий, очень важно, что Москва и Анкара едины в вопросах укрепления стабильности и безопасности в регионе. Он подчеркнул, что приоритетным направлением общих усилий двух стран остаются вопросы всесторонней противодействия терроризму, в том числе координация действий в Сирии.
«В противовес западной коалиции во главе с Вашингтоном, Москва, Анкара и Тегеран демонстрируют заинтересованность в скорейшем прекращении боевых действий, соблюдении режима перемирия и предоставлении возможности сирийцам самостоятельно решать судьбу своей страны», — сказал Железняк.
Парламентская газета: последние новости
Порошенко считает, что «дело Скрипаля» повлияет на реализацию «Северного потока — 2» Лукашенко поздравил россиян и белорусов с Днём единения Как складывается диалог между Приднестровьем и Молдавией?
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Киеве выступили с неожиданным признанием по Донбассу77
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США73
Новая должность Тулеева, скандал с Нетребко и другие события дня15
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»85
Украина нарвалась на Черноморский флот725
Видео
00:16
В Германии столкнулись поезда метро
Происшествия
00:59
Жена Аршавина избежала суда
Шоу-бизнес
04:30
Британцы не смогли связать «Новичок» с Россией
Происшествия В мире
04:49
Обнаружены связи Юлии Скрипаль с США
В мире
02:00
Украина нарвалась на Черноморский флот
Статьи Армия
03:12
В США вынесли первый приговор по «делу РФ»
В мире Политика
02:35
Выявлены махинации ЧОПа в работе с кемеровским ТЦ
Пожары Происшествия
04:39
Путин упразднил посредничество в ЖКХ
Личный счет
00:09
Эрдоган позавидовал количеству девушек возле Путина
Политика
01:39
Стало известно о тайном счете Скрипалей
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение