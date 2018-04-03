Железняк: Россия и Турция готовы к диалогу, несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию 

Россия и Турция демонстрируют пример готовности к диалогу, несмотря на попытки повлиять на их отношения и на сложную внешнеполитическую ситуацию. Об этом заявил член Комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк, комментируя визит Президента России Владимира Путина в Анкару.
«Несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию и попытки внешних сил негативно повлиять на двусторонние отношения России и Турции, наши страны демонстрируют сегодня пример ответственной политики, основанной на взаимном уважении, политической мудрости, готовности к всестороннему диалогу и взаимодействию в интересах народов наших стран», — приводятся слова Железняка на сайте партии «Единая Россия».
Как отметил парламентарий, очень важно, что Москва и Анкара едины в вопросах укрепления стабильности и безопасности в регионе. Он подчеркнул, что приоритетным направлением общих усилий двух стран остаются вопросы всесторонней противодействия терроризму, в том числе координация действий в Сирии.
«В противовес западной коалиции во главе с Вашингтоном, Москва, Анкара и Тегеран демонстрируют заинтересованность в скорейшем прекращении боевых действий, соблюдении режима перемирия и предоставлении возможности сирийцам самостоятельно решать судьбу своей страны», — сказал Железняк.