Британия назвала основания для обвинений против РФ

Заключение о виновности России в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля было сделано на основании сведений, что бывшие российские разведчики «могут стать целями», заявили в британском МИД.
Выводы Британии о виновности России были сделаны не только на основе заключения лаборатории «Портон Даун», это лишь часть разведданных, подчеркнули в МИД, передает РИА «Новости»
Во вторник эксперты британской лаборатории «Портон Даун» не смогли определить «точный источник» вещества «Новичок», которым отравили шпиона Сергея Скрипаля.