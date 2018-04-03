Британия назвала основания для обвинений против РФ

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Британия назвала основания для обвинений России в отравлении Скрипаля 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Reuters
Заключение о виновности России в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля было сделано на основании сведений, что бывшие российские разведчики «могут стать целями», заявили в британском МИД.
Выводы Британии о виновности России были сделаны не только на основе заключения лаборатории «Портон Даун», это лишь часть разведданных, подчеркнули в МИД, передает РИА «Новости»
Во вторник эксперты британской лаборатории «Портон Даун» не смогли определить «точный источник» вещества «Новичок», которым отравили шпиона Сергея Скрипаля.
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