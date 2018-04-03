Трамп заявил о жестком отношении к РФ

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Трамп заявил, что жестко обходится с Россией, но хочет с ней поладить 

РИА Новости 1 час назад
Президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами стран Балтики заявил, что он жестко ведет себя по отношению к России, но хотел бы наладить с ней диалог.
"По всей видимости, никто не был более жестким к России, чем Дональд Трамп… Но если бы мы поладили с Россией, это было бы хорошо, а не плохо. И все соглашаются с этим, кроме очень глупых людей", — сказал президент, выступление которого транслировали американские телеканалы.
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Он добавил, что доказательством тому, что США действуют жестко и независимо, могут быть поставки США нефти и газа за рубеж, чего "Россия не хочет".
Президенты Эстонии Керсти Кальюлайд, Латвии Даля Грибаускайте и Литвы Раймондс Вейонис во вторник встречаются с президентом США в Белом доме.
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