Трамп назвал себя самым жестким к РФ президентом

Трамп заявил, что жестко обходится с Россией, но хочет с ней поладить

Президент США Дональд Трамп на встрече с лидерами стран Балтики заявил, что он жестко ведет себя по отношению к России , но хотел бы наладить с ней диалог.

"По всей видимости, никто не был более жестким к России, чем Дональд Трамп… Но если бы мы поладили с Россией, это было бы хорошо, а не плохо. И все соглашаются с этим, кроме очень глупых людей", — сказал президент, выступление которого транслировали американские телеканалы.

Он добавил, что доказательством тому, что США действуют жестко и независимо, могут быть поставки США нефти и газа за рубеж, чего "Россия не хочет".