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Путин прокомментировал экспертизу по делу Скрипаля
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Путин прокомментировал результаты экспертизы применённого в Солсбери вещества 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Турции прокомментировал заявление британской стороны о том, что специалистам не удалось установить страну происхождения вещества, применённого в Солсбери. По его словам, ему было доложено, что генеральный директор лаборатории в Портон-Дауне сообщил, что сотрудникам его лаборатории не удалось установить «страны происхождения этого нервно-паралитического вещества».
«И они не могут идентифицировать страну происхождения, в том числе не могут сказать, что это вещество было произведено в Российской Федерации. В этом связи, во-первых, вызывает удивление та скорость, с которой была раскручена антироссийская кампания», — сказал он.
Президент напомнил, что 4 апреля будет созвана сессия «исполкома международной организации по запрещению химического оружия для того, чтобы разобрать эту ситуацию самым подробным образом».
«Разумеется, мы заинтересованы в полноценном расследовании. Хотим, чтобы нас допустили к этому расследованию и рассчитываем на получение соответствующих материалов, поскольку речь идёт о гражданах Российской Федерации. Как вы знаете, Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело, оно, конечно, будет расследоваться», — заключил он.
Ранее в британской лаборатории сообщили, что специалисты не сумели установить, является ли Россия страной происхождения вещества из Солсбери.
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