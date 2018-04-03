Путин прокомментировал экспертизу по делу Скрипаля

Путин прокомментировал результаты экспертизы применённого в Солсбери вещества

Российский лидер Владимир Путин в ходе пресс-конференции в Турции прокомментировал заявление британской стороны о том, что специалистам не удалось установить страну происхождения вещества, применённого в Солсбери. По его словам, ему было доложено, что генеральный директор лаборатории в Портон-Дауне сообщил, что сотрудникам его лаборатории не удалось установить «страны происхождения этого нервно-паралитического вещества».

«И они не могут идентифицировать страну происхождения, в том числе не могут сказать, что это вещество было произведено в Российской Федерации. В этом связи, во-первых, вызывает удивление та скорость, с которой была раскручена антироссийская кампания», — сказал он.

Президент напомнил, что 4 апреля будет созвана сессия «исполкома международной организации по запрещению химического оружия для того, чтобы разобрать эту ситуацию самым подробным образом».

«Разумеется, мы заинтересованы в полноценном расследовании. Хотим, чтобы нас допустили к этому расследованию и рассчитываем на получение соответствующих материалов, поскольку речь идёт о гражданах Российской Федерации. Как вы знаете, Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело, оно, конечно, будет расследоваться», — заключил он.

Ранее в британской лаборатории сообщили, что специалисты не сумели установить, является ли Россия страной происхождения вещества из Солсбери.