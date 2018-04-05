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Россия обеспокоена политикой США по наращиванию военного превосходства
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Россия обеспокоена политикой США по наращиванию военного превосходства 

РИА Новости 20 минут назад
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Россия обеспокоена линией США на снижение порога применения ядерного вооружения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"В сфере стратегической стабильности Вашингтон ставит во главу угла своей политики обеспечение военного превосходства и подрыв паритета. Наращиваются усилия по развертыванию глобальной системы противоракетной обороны, накачивается потенциал и усиливается военная активность НАТО вблизи российских границ. Самую глубокую озабоченность вызывает линия США на снижение порога применения ядерных вооружений", — сказал Лавров, выступая на Московской конференции по международной безопасности.
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