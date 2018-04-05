Россия обеспокоена политикой США по наращиванию военного превосходства 

РИА Новости: последние новости

Усилия со стороны НАТО ослабляют безопасность Европы, заявили в МИД

Постпред при ОЗХО: Россия не примет итогов расследования "дела Скрипаля"

В МИД объяснили, для чего НАТО может быть нужно "дело Скрипаля"