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Иракский Курдистан обеспокоен перспективой вывода сил США из Сирии
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Иракский Курдистан обеспокоен перспективой вывода сил США из Сирии 

РИА Новости 42 минуты назад
ВАШИНГТОН, 3 апр — РИА Новости, Алексей Богдановский. Власти Иракского Курдистана обеспокоены возможным уходом сил США с территории Сирии, о котором говорил президент США Дональд Трамп, заявила во вторник представитель Иракского Курдистана в США Байан Сами Абдул Рахман.
"Думаю, что США и вся коалиция, а не только США, должны играть определенную роль. Неожиданный уход из Сирии, если его не объяснить, был бы пугающей новостью… Сейчас мы слышим беспокоящие нас заявления без подобного объяснения. Мы не знаем, как будут развиваться события", — сказала Абдул Рахман, выступая в Институте мира в Вашингтоне.
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что США могут «очень скоро» уйти из Сирии, а о ситуации «позаботятся другие». Белый дом не разъяснил, были ли слова Трампа импровизацией или свидетельством поворота в политике США.
США и коалиция стран, которые их поддерживают, ведут борьбу с запрещенной в России террористической группировкой «Исламское государство» в Сирии и Ираке, причем в Сирии их деятельность осуществляется без разрешения властей страны. По неофициальным данным, в Сирии сейчас могут находиться до 2 тысяч американских военнослужащих.
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