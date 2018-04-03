Иракский Курдистан обеспокоен перспективой вывода сил США из Сирии

"Думаю, что США и вся коалиция, а не только США, должны играть определенную роль. Неожиданный уход из Сирии, если его не объяснить, был бы пугающей новостью… Сейчас мы слышим беспокоящие нас заявления без подобного объяснения. Мы не знаем, как будут развиваться события", — сказала Абдул Рахман, выступая в Институте мира в Вашингтоне.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что США могут «очень скоро» уйти из Сирии, а о ситуации «позаботятся другие». Белый дом не разъяснил, были ли слова Трампа импровизацией или свидетельством поворота в политике США.