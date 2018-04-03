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Москалькова обратилась в ООН и ОБСЕ из-за «Норда»
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Москалькова обратилась в ООН и ОБСЕ из-за задержания Украиной судна «Норд» 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в ООН, Совет Европы и ОБСЕ после задержания Украиной российского рыболовного судна «Норд» в Азовском море. На своём сайте Москалькова отметила, что у всех 10 членов команды судна изъяты паспорта граждан Российской Федерации, также на них оказывается давление с целью принудительного признания себя гражданами Украины.
Существуют трудности снабжения моряков питьевой водой, продовольствием и медикаментами. Российскому консулу отказывают в посещении.
«Расцениваю эту парадоксальную ситуацию как вопиющее нарушение норм международного права и призываю власти Украины незамедлительно обеспечить российским гражданам неотъемлемое право на гражданство и допустить к ним российского консула», — говорится в заявлении Москальковой.
Она отметила, что направила официальные обращения в ООН, Совет Европы, ОБСЕ, а также Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека с просьбой разобраться в ситуации и принять меры по обеспечению прав российских граждан.
26 марта Госпогранслужба Украины заявила о задержании судна «Норд» за нарушение границы. На борту которого находились десять человек с российскими паспортами, выданными в Керчи.
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