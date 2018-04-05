РФ ответит Польше на снос памятников

В посольстве России рассказали об ответных мерах в адрес Польши из-за сноса памятников

По словам дипломата, наиболее верная в данном случае тактика — информирование мирового сообщества о политике польских властей.

«Этой цели и служат наши протесты, которые мы по каждому случаю заявляем польской стороне, и постоянные обращения к этой теме на международных площадках — в ООН, ОБСЕ, Совете Европы. Мы не вправе этого забыть или простить ни сейчас, ни в будущем…», — рассказал Андреев.

При этом он добавил, что пока в Польше отрицают, в частности освободительную миссию Красной армии в период Великой Отечественной войны, условия для обсуждения существующих проблем отсутствуют.