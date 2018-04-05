РФ ответит Польше на снос памятников

Посол России в Польше Сергей Андреев рассказал о мерах, которые предпринимаются Москвой в адрес Варшавы в связи со сносом памятников советским воинам-освободителям. Об этом сообщает газета «Известия».
По словам дипломата, наиболее верная в данном случае тактика — информирование мирового сообщества о политике польских властей.
«Этой цели и служат наши протесты, которые мы по каждому случаю заявляем польской стороне, и постоянные обращения к этой теме на международных площадках — в ООН, ОБСЕ, Совете Европы. Мы не вправе этого забыть или простить ни сейчас, ни в будущем…», — рассказал Андреев.
При этом он добавил, что пока в Польше отрицают, в частности освободительную миссию Красной армии в период Великой Отечественной войны, условия для обсуждения существующих проблем отсутствуют.
Ранее МИД России после сноса памятника благодарности Красной армии в городе Лидзбарк-Варминьски потребовал от польских властей соблюдать двусторонние договорённости в военно-мемориальной сфере.