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РФ ответит Польше на снос памятников
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В посольстве России рассказали об ответных мерах в адрес Польши из-за сноса памятников 

RT на русском 4 часа назад
Фото: Reuters
Посол России в Польше Сергей Андреев рассказал о мерах, которые предпринимаются Москвой в адрес Варшавы в связи со сносом памятников советским воинам-освободителям. Об этом сообщает газета «Известия».
По словам дипломата, наиболее верная в данном случае тактика — информирование мирового сообщества о политике польских властей.
«Этой цели и служат наши протесты, которые мы по каждому случаю заявляем польской стороне, и постоянные обращения к этой теме на международных площадках — в ООН, ОБСЕ, Совете Европы. Мы не вправе этого забыть или простить ни сейчас, ни в будущем…», — рассказал Андреев.
При этом он добавил, что пока в Польше отрицают, в частности освободительную миссию Красной армии в период Великой Отечественной войны, условия для обсуждения существующих проблем отсутствуют.
Ранее МИД России после сноса памятника благодарности Красной армии в городе Лидзбарк-Варминьски потребовал от польских властей соблюдать двусторонние договорённости в военно-мемориальной сфере.
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