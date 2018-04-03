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СМИ рассказали о состоянии Скрипаля
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СМИ рассказали о состоянии Скрипаля 

Газета.Ru 3 апреля 2018
Фото: Depositphotos
Состояние экс-полковника запаса ГРУ Сергея Скрипаля остается критическим, но стабильным, его дочь Юлия — в стабильном состоянии, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Национальной службы здравоохранения Англии.
"После инцидента в Солсбери 4 марта, два пациента остаются в районной больнице Солсбери, мужчина в возрасте за 60 лет и женщина в возрасте за 30 лет. Мужчина остается в критическом, но стабильном состоянии в реанимации после соприкосновения с нервно-паралитическим веществом. Женщина в стабильном состоянии", — говорится в сообщении.
Ранее СМИ сообщили новые подробности о состоянии Юлии Скрипаль.
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