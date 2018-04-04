МИД Британии удалил твит о веществе, которым отравили Скрипалей

МИД Великобритании удалил пост в Twitter от 22 марта 2018 года, в котором говорилось, что экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», который якобы был создан в России

«Анализ ведущих мировых экспертов из Лаборатории оборонных наук и технологий в Портон-Дауне четко показал, что это было боевое нервно-паралитическое вещество ‘’Новичок’’, произведенное в России. '’Портон-Даун’’ — лаборатория, аккредитованная Организаций по запрещению химоружия ( ОЗХО )», — говорилось в твите.

На исчезновение сообщения обратило внимание посольство России в Британии.

«Почему МИД Британии удалил этот твит от 22 марта?», — говорится в сообщении российского посольства в Twitter.