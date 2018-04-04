МИД Британии удалил твит о веществе, которым отравили Скрипалей 

МИД Великобритании удалил пост в Twitter от 22 марта 2018 года, в котором говорилось, что экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», который якобы был создан в России.
«Анализ ведущих мировых экспертов из Лаборатории оборонных наук и технологий в Портон-Дауне четко показал, что это было боевое нервно-паралитическое вещество ‘’Новичок’’, произведенное в России. '’Портон-Даун’’ — лаборатория, аккредитованная Организаций по запрещению химоружия (ОЗХО)», — говорилось в твите.
На исчезновение сообщения обратило внимание посольство России в Британии.
«Почему МИД Британии удалил этот твит от 22 марта?», — говорится в сообщении российского посольства в Twitter.
Вчера глава британской Лаборатории оборонной науки и технологии в Портон-Дауне (DSTL) Гарри Эйткенхэд [заявил] (https://rns.online/society/Britanskaya-voennaya-laboratoriya-ne-smogla-svyazat-Novichka-v-dele-Skripalya-s-Rossiei-2018-04-03/) SkyNews, что лаборатория не смогла подтвердить, что отравляющее вещество «Новичок» было произведено в России. По его словам, специалисты лаборатории предоставили соответствующую информацию британским властям, которые уже позже связали «Новичка» с Россией, «используя собственные источники».