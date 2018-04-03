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Высланным из стран ЕС российским дипломатам запретят въезд на Украину
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Высланным из стран ЕС российским дипломатам запретят въезд на Украину 

RT на русском 26 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Служба безопасности Украины (СБУ) закроет въезд на украинскую территорию российским дипломатам, которых в западных странах объявили персонами нон грата. Об этом в эфире канала «Прямой» сообщил глава ведомства Василий Грицак.
«Мы выслали 13 российских дипломатов. Это была правильная акция, я считаю… Мы действительно закрыли въезд тем, кого выдворили из США — 60 разведчикам. А также 23-м, которых выдворили из Британии. Более того, мы закроем въезд на территорию Украины тем, кого выдворили из других стран Европейского Союза», — сказал он.
Ранее СБУ закрыла въезд 60 российским дипломатам, высланным из США.
26 марта Украина объявила о высылку 13 российских дипломатов в связи с делом об отравлении в британском Солсбери.
RT на русском: последние новости
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